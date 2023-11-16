Apa Itu Relativitas Waktu? Alquran dan Sains Sudah Lama Mengungkap, Ini Penjelasannya

ALQURAN dan sains sudah lama mengungkap adanya relativitas waktu. Teori ini sebelumnya dikenal setelah diungkapkan ilmuwan Albert Einstein pada awal abad 20.

Kala itu dia menyatakan waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. Sebelumnya tidak ada yang mampu mengungkapkan fakta ini dengan jelas.

Saat itu tidak ada yang mengetahui bahwa waktu adalah sebuah konsep relatif. Waktu juga dapat berubah menyesuaikan keadaannya. Kini teori relativitas waktu menjadi fakta yang terbukti secara ilmiah.

Terkait teori relativitas waktu ini, sebagaimana dikutip dari buku "Alquran vs Sains Modern Menurut Dr Zakir Naik" karya Ramadhani dan kawan-kawan, kitab suci Alquran telah lama memberi informasi tentang waktu yang bersifat relatif dan disebutkan dalam beberapa ayat suci.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

"Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu." (QS Al Hajj: 47)