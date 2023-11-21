Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Siapakah yang Menciptakan Dajjal?

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |11:15 WIB
Siapakah yang Menciptakan Dajjal?
Ilustrasi siapakah yang menciptakan Dajjal. (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

SIAPAKAH yang menciptakan Dajjal? Hal ini ternyata banyak ditanyakan umat manusia. Jawabannya adalah Dajjal dan semua yang ada di alam semesta diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hal tersebut, termasuk penciptaan Dajjal, sebagaimana tertulis dalam kitab suci Alquran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

"Katakanlah: 'Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Rabb Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa." (QS Ar-Ra'd: 16)

Info grafis tempat tidak bisa dimasuki Dajjal. (Foto: Okezone)

Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Dajjal makhluk penyebar fitnah, tentu ada hikmahnya. Dihadirkannya Dajjal bukan untuk main-main, dan tidak ada satu pun yang sia-sia.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هَٰذَا بَٰطِلٗا سُبۡحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

"(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), 'Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka'." (QS Ali Imran: 191) 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
kiamat Pencipta Dajjal Dajjal
