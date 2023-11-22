Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Profil Muhammad Taha Al Junaid yang Punya Suara Merdu saat Membaca Alquran

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |06:36 WIB
Profil Muhammad Taha Al Junaid yang Punya Suara Merdu saat Membaca Alquran
Ilustrasi profil Muhammad Taha Al Junaid (Foto: Freepik)
A
A
A

PROFIL Muhammad Taha Al Junaid yang dikenal dengan suara merdu serta mendapatkan julukan Beautiful Voice From Heaven oleh orang Arab. Hal ini seiring audio murotalnya sering diperdengarkan di masjid atau tempat pengajian.

Berikut adalah profil Muhammad Taha Al Junaid menghimpun berbagai sumber:

Muhammad Taha Al Junaid yang berusia 15 tahun lahir di Kerajaan Bahrain. Dia mewarisi dari ayahnya keindahan suaranya dan kecintaannya pada Alqur'an.

Sejak usia muda, Muhammad Taha Al Junaid telah menunjukkan kecintaannya terhadap Alquran. Dia pun belajar padaPusat Studi Al-Quran Abdurrahman Ajur di Kota Hamad, Bahrain.

Di bawah bimbingan para ulama, ia mengasah kemampuan membaca dan mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran.

Dedikasi Muhammad Taha Al Junaid terlihat jelas saat ia berhasil memukau audiens di seluruh dunia dengan lantunan bacaan Al-Quran. Gaya pembacaannya ditandai dengan kejelasan, ketepatan, dan penghayatan sehingga membawa ketentraman kepada pendengarnya.

Rupanya suara merdu Muhammad Taha Al Junaid merupakan warisan dari sang ayah. Hanya saja sang ayah tidak seterkenal anaknya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement