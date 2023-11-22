Profil Muhammad Taha Al Junaid yang Punya Suara Merdu saat Membaca Alquran

PROFIL Muhammad Taha Al Junaid yang dikenal dengan suara merdu serta mendapatkan julukan Beautiful Voice From Heaven oleh orang Arab. Hal ini seiring audio murotalnya sering diperdengarkan di masjid atau tempat pengajian.

Berikut adalah profil Muhammad Taha Al Junaid menghimpun berbagai sumber:

Muhammad Taha Al Junaid yang berusia 15 tahun lahir di Kerajaan Bahrain. Dia mewarisi dari ayahnya keindahan suaranya dan kecintaannya pada Alqur'an.

Sejak usia muda, Muhammad Taha Al Junaid telah menunjukkan kecintaannya terhadap Alquran. Dia pun belajar padaPusat Studi Al-Quran Abdurrahman Ajur di Kota Hamad, Bahrain.

BACA JUGA: Kisah Orang Yahudi Masuk Islam Setelah Lihat Kejujuran Muslim yang Berdagang

Di bawah bimbingan para ulama, ia mengasah kemampuan membaca dan mengembangkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran.

Dedikasi Muhammad Taha Al Junaid terlihat jelas saat ia berhasil memukau audiens di seluruh dunia dengan lantunan bacaan Al-Quran. Gaya pembacaannya ditandai dengan kejelasan, ketepatan, dan penghayatan sehingga membawa ketentraman kepada pendengarnya.

Rupanya suara merdu Muhammad Taha Al Junaid merupakan warisan dari sang ayah. Hanya saja sang ayah tidak seterkenal anaknya.