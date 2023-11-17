Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Abbas bin Firnas, Ilmuwan Muslim Dunia yang Menemukan Teknologi Pesawat Terbang

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |17:17 WIB
Kisah Abbas bin Firnas, Ilmuwan Muslim Dunia yang Menemukan Teknologi Pesawat Terbang
Ilustrasi ilmuwan Muslim dunia Abbas bin Firnas penemu teknologi pesawat terbang. (Foto: Istimewa/cordova-travel)
A
A
A

ABBAS bin Firnas tercatat sebagai orang pertama yang menemukan teknologi pesawat terbang. Ia diketahui memiliki nama lengkap Abbas Abu al Qasim bin Firnas ibn Wirdas al Takurini.

Sebagaimana telah Okezone himpun, Abbas bin Firnas merupakan seorang polimatik, penemu, fisikawan, kimiawan, teknisi, serta penyair berbahasa Arab. Dia lahir di Izn-Rand Onda, Al-Andalus (sekarang Ronda, Spanyol). Dia tinggal di Kekhalifahan Cordoba.

Ilustrasi ilmuwan Muslim dunia Abbas bin Firnas penemu teknologi pesawat terbang. (Foto: YouTube Hikayat 1001)

Penemuan teknologi pesawat terbang ini berawal pada zaman dahulu ketika semua peradaban selalu mengamati burung yang terbang dan manusia bercita-cita untuk bisa terbang pula.

Ketertarikan peradaban Muslim akan kemampuan terbang dikuatkan oleh kepercayaan bahwa jiwa manusia yang meraih tingkat kebaikan tertinggi akan naik meninggalkan permukaan bumi. 

Halaman:
1 2 3

