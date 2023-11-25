10 Ilmuwan Muslim Paling Berpengaruh di Dunia, Jadi Rujukan Para Peneliti dari Negara Barat

BERIKUT ini dibahas 10 ilmuwan Muslim yang memberi pengaruh besar dalam kehidupan modern. Bahkan, karya-karya menjadi rujukan bangsa barat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Diketahui bahwa pkejayaan peradaban Islam berada pada era pertengahan saat banyak umat Islam menjadi ilmuwan. Sejumlah ilmuwan Muslim yang menemukan metode-metode baru dan banyak merevisi penemuan-penemuan ilmuwan bangsa Barat.

Bahkan, hasil penemuan para ilmuwan Muslim menjadi barometer para peneliti di dunia. Inilah 10 ilmuwan Muslim yang berpengaruh di zaman modern, sebagaimana dihimpun dari kanal Youtube Data Fakta:

1. Jabir Ibn Yahya (721–815 Masehi)

Jabir Ibn Yahya merupakan orang pertama yang mampu mengidentifikasi bahan pelarut emas, asam sulfat, klorida, nitrat, dan alkali. Bahkan berkat hasil penemuan tersebut, dia dianggap sebagai The Father of Modern Chemistry atau ahli kimia modern pada masa perkembangannya.

2. Al Khawarizmi (780–850 M)

Kemajuan teknologi saat ini tidak lepas dari penemuan Al Khawarizmi. Ia merupakan ilmuwan matematika penemu konsep Aljabar pada pelajaran matematika yang sangat berpengaruh bagi kemajuan teknologi. Bahkan kata Alogaritma berasal dari namanya yang kala itu dikenal bangsa Barat dengan sebutan Al Goritmi, Al Gorismi, atau Al Cowarizmi.

3. Thbit ibn Qurra (826–901 M)

Masih dalam bidang matematika, tonggak estafet pengembangan matematika dari Al Khawarizmi kembali dilanjutkan oleh ilmuwan Muslim Thbit ibn Qurra. Penemuan perhitungannya sangat banyak berpengaruh dalam bidang matematika, salah satunya untuk penentuan luas bumi. Penemuan perhitungannya yang paling berpengaruh yaitu perhitungan integral, trigonometri, serta bilangan real.

4. Al Zahrawi (936–1013 M)

Perkembangan alat-alat medis pada abad pertengahan mengalami kemajuan berkat penemuan-penemuan Al Zahrawi. Penemuan 26 alat medis ini bahkan masih terus digunakan hingga saat ini, bahkan dirinya juga berpengaruh dalam bidang kosmetik. Seperti deodoran, hand lotion, dan pewarna rambut.

5. Ibnu Haytham (965–1040 M)

Ilmuwa satu ini berhasil mengembangkan penemuannya di bidang optik serta menganalisis mengenai cahaya. Berkat kontribusinya di bidang optik kini banyak alat-alat seperti mikroskop dan teleskop yang berkembang hingga hari ini.