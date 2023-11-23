INILAH kisah Al Hajj Umar Yamaoka. Ia merupakan Muslim pertama yang mensyiarkan agama Islam di Jepang.
Al Hajj Umar Yamaoka juga tercatat sebagai orang pertama dari Negeri Matahari Terbit yang menunaikan ibadah haji.
Dihimpun dari kanal YouTube ILM Film, hubungan Jepang dan Arab Saudi diperkuat oleh jamaah Jepang pertama yang kali melakukan perjalanan haji pada tahun 1900-an.
Arsip menunjukkan bahwa Muslim pertama Jepang yang melaksanakan ibadah haji adalah Mitsutaro Yamaoka. Ia kemudian mengubah namanya menjadi Umar Yamaoka pada 1909.