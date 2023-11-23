Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Al Hajj Umar Yamaoka, Muslim Pertama yang Mensyiarkan Islam di Jepang

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |12:24 WIB
Kisah Al Hajj Umar Yamaoka, Muslim Pertama yang Mensyiarkan Islam di Jepang
Al Hajj Umar Yamaoka tokoh syiar Islam di Jepang. (Foto: YouTube ILM Film)
A
A
A

INILAH kisah Al Hajj Umar Yamaoka. Ia merupakan Muslim pertama yang mensyiarkan agama Islam di Jepang

Al Hajj Umar Yamaoka juga tercatat sebagai orang pertama dari Negeri Matahari Terbit yang menunaikan ibadah haji.

Info grafis amalan di hari Jumat. (Foto: Okezone)

Dihimpun dari kanal YouTube ILM Film, hubungan Jepang dan Arab Saudi diperkuat oleh jamaah Jepang pertama yang kali melakukan perjalanan haji pada tahun 1900-an.

Arsip menunjukkan bahwa Muslim pertama Jepang yang melaksanakan ibadah haji adalah Mitsutaro Yamaoka. Ia kemudian mengubah namanya menjadi Umar Yamaoka pada 1909. 

1 2 3
