Islam Bisa Jawab Semua Pertanyaan Bikin Gadis Cantik Rusia Ini Mantap Jadi Mualaf

GADIS cantik asal Rusia yang disapa Aisyah (bukan nama sebenarnya) ini menceritakan perjalanannya mantap menjadi mualaf. Meskipun berasal dari bangsa Tartar, ia tidak lantas dilahirkan sebagai Muslimah.

Bahkan terdapat anggapan di masyarakat Rusia jika seorang bangsa Tartar berarti seorang muslim. Tartar sendiri merupakan bangsa yang menempati negara Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Rusia, dan sekitarnya.

Aisyah telah mendapatkan hidayah sejak berada di bangku sekolah menengah saat dirinya secara tidak sengaja menggunakan hijab saat sekolah.

"Tetapi setelahnya, seolah-olah akar iman saya ditanam sedari masa kanak-kanak. Itulah yang menjadi fondasi dari bangunan keimanan saya," ungkapnya seperti dilansir kanal YouTube Ape Astronaut.