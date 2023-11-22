Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Islam Bisa Jawab Semua Pertanyaan Bikin Gadis Cantik Rusia Ini Mantap Jadi Mualaf

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |18:22 WIB
Islam Bisa Jawab Semua Pertanyaan Bikin Gadis Cantik Rusia Ini Mantap Jadi Mualaf
Ilustrasi kisah gadis cantik asal Rusia bernama Aisyah mantap menjadi mualaf. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

GADIS cantik asal Rusia yang disapa Aisyah (bukan nama sebenarnya) ini menceritakan perjalanannya mantap menjadi mualaf. Meskipun berasal dari bangsa Tartar, ia tidak lantas dilahirkan sebagai Muslimah.

Bahkan terdapat anggapan di masyarakat Rusia jika seorang bangsa Tartar berarti seorang muslim. Tartar sendiri merupakan bangsa yang menempati negara Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Rusia, dan sekitarnya.

Gadis cantik mualaf asal Rusia bernama Aisyah. (Foto: YouTube Ape Astronaut)

Aisyah telah mendapatkan hidayah sejak berada di bangku sekolah menengah saat dirinya secara tidak sengaja menggunakan hijab saat sekolah.

"Tetapi setelahnya, seolah-olah akar iman saya ditanam sedari masa kanak-kanak. Itulah yang menjadi fondasi dari bangunan keimanan saya," ungkapnya seperti dilansir kanal YouTube Ape Astronaut. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
islam Rusia Mualaf
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/614/3182602/pebasket_dallas_mavericks_kyrie_irving-C2s5_large.jpg
Kisah Mualaf Kyrie Irving, Pebasket Top NBA yang Putuskan Memeluk Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/614/3180517/jeff_monson-D7Mc_large.jpg
Kisah Mualaf Jeff Monson, Petarung MMA yang Masuk Islam karena Lihat Teman-temannya Sholat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/614/3178544/farel_prayoga-ftBZ_large.jpg
Kisah Perjalanan Mualaf Penyanyi Farel Prayoga, Ucapkan Kalimat Syahadat hingga 2 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement