HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Mengenal Ibnu Nafis sang Bapak Peredaran Darah

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |11:11 WIB
Mengenal Ibnu Nafis sang Bapak Peredaran Darah
Ilustrasi Ibnu Nafis sang Bapak Peredaran Darah. (Foto: YouTube Pengetahuan Islam)
PERNAHKAH Anda mendengar Ibnu Nafis? Ia merupakan tokoh Muslim yang mendapat julukan Bapak Peredaran Darah. Alasannya karena ia menjadi orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan peredaran darah di dalam tubuh manusia.

Ibnu Nafis juga menjadi orang pertama yang mendokumentasikan sirkuit paru-paru. Dia kemudian orang pertama yang mengemukakan teori pembuluh darah kapiler.

Ibnu Nafis. (Foto: Istimewa)

Dikutip dari YouTube Kanal Pengetahuan Islam, teori peredaran darah membutuhkan waktu lebih dari 2.000 tahun lamanya untuk menemukan teori yang valid mengenai peredaran darah manusia.

Teori sebelumnya yang dikemukakan Galen dan dipercaya oleh bangsa Eropa ternyata dinyatakan tidak sesuai dan asumsi yang salah sehingga pada abad ke-16 bangsa Eropa kembali memperbarui teori peredaran darah tersebut. Namun pada abad ke-13, teori peredaran darah telah ditemukan oleh Ibnu Nafis. 

1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
