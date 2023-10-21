Kisah Orang Yahudi Masuk Islam Setelah Lihat Kejujuran Muslim yang Berdagang

Ilustrasi kisah orang Yahudi masuk Islam. (Foto: Shutterstock)

INILAH kisah orang Yahudi masuk Islam setelah melihat kejujuran Muslim yang berdagang. Diketahui bahwa jujur merupakan salah satu sifat yang sangat mulia.

Sayangnya, tidak semua orang memiliki sifat jujur. Banyak orang dengan latar belakang pendidikan bagus namun tidak memiliki kepribadian jujur, akibatnya sulit mendapat ketenangan hidup.

Seperti kisah yang diungkapkan dai kondang Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA tentang Muslim pedagang yang sangat jujur hingga membuat orang Yahudi langsung masuk Islam, dikutip dari unggahan akun Instagram @generasi.salafy.

Ia menceritakan, suatu hari ada seorang Yahudi yang sedang berbelanja di kios orang Islam. Lalu orang Yahudi tersebut bertanya, "Berapa harga barang itu?"

"Harganya 12 dirham," jawab anak pedagang tersebut menjawab.

Padahal, harganya cuma 6 dirham. Dinaikkanlah oleh anak pemilik kios itu karena melihat pembelinya orang Yahudi.

Dibelilah barang tersebut oleh orang Yahudi itu. Lalu orang Yahudi itu pergi.

Ayah dari si anak tersebut datang setelah selesai sholat. Dia lalu bertanya-tanya kepada anaknya.

"Nak, apakah ada pembeli?" tanya sang ayah.

"Ada, ayah," jawab si anak.

"Berapa kau jual barang itu?" tanya ayahnya.

"Seharga 12 dirham, ayah," jawab sang anak.

"Kenapa kau jual harganya dua kali lipat?" tanya ayahnya.

"Karena yang belanja itu seorang Yahudi, ayah, jadi saya naikan saja harganya," jawab si anak.

"Tidak boleh engkau menaikkan harganya, nak. Sama orang Islam tidak boleh menipu, maka sama orang Yahudi pun engkau tidak boleh menipu, nak. Islam mengajarkan itu. Kembalikan uangnya," kata sang ayah.