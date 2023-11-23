Dosa PMO dalam Islam, Jangan Sampai Melakukannya!

DOSA PMO dalam Islam sangat penting diketahui umat manusia. Adapun PMO merupakan singkatan dari pornografi, masturbasi, dan orgasme.

Secara singkat, PMO adalah tindakan memuaskan diri melalui aktivitas seksual, seperti melakukan masturbasi atau menonton konten pornografi. PMO merupakan tindakan yang perlu diwaspadai karena bisa menimbulkan kecanduan sehingga berisiko memengaruhi kondisi psikologis seseorang.

Dosa PMO

Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA mengatakan hukum masturbasi atau onani adalah haram menurut Islam. Ini merupakan cara salah memuaskan syahwat yang timbul dalam diri, yakni melakukan dengan cara sendiri.

"Onani haram. Enggak boleh dalam Islam. Sama dengan memuaskan diri dengan cara pribadi enggak boleh dalam Islam," ungkap Ustadz Khalid Basalamah seperti dikutip dari kanal YouTube Alifa Hijab Anak.

Ia pun memberikan solusi supaya seseorang tidak melakukan masturbasi atau onani. Caranya dengan menjauhkan fasilitas yang bisa memicu perbuatan haram tersebut.

"Caranya bagaimana supaya itu tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat. Enggak boleh," ujarnya.

Ustadz Khalid Basalamah melanjutkan, tetapi kalau seseorang dalam keadaan syahwat yang memuncak, lalu posisinya berjauhan dengan istri, kemudian klimaks setelah menelepon istrinya, maka itu tidak berdosa.

"Kalau terjadi seseorang telepon istrinya, dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu. Kemudian dia mungkin istrinya mengucapkan kata-kata sampai mungkin dia klimaks, enggak apa-apa itu. Itu halal, enggak masalah," papar Ustadz Khalid Basalamah.