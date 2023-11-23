Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Dosa PMO dalam Islam, Jangan Sampai Melakukannya!

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |12:12 WIB
Dosa PMO dalam Islam, Jangan Sampai Melakukannya!
Ilustrasi dosa PMO dalam Islam. (Foto: Unsplash)
A
A
A

DOSA PMO dalam Islam sangat penting diketahui umat manusia. Adapun PMO merupakan singkatan dari pornografi, masturbasi, dan orgasme. 

Secara singkat, PMO adalah tindakan memuaskan diri melalui aktivitas seksual, seperti melakukan masturbasi atau menonton konten pornografi. PMO merupakan tindakan yang perlu diwaspadai karena bisa menimbulkan kecanduan sehingga berisiko memengaruhi kondisi psikologis seseorang.

Dosa PMO

Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA mengatakan hukum masturbasi atau onani adalah haram menurut Islam. Ini merupakan cara salah memuaskan syahwat yang timbul dalam diri, yakni melakukan dengan cara sendiri.

"Onani haram. Enggak boleh dalam Islam. Sama dengan memuaskan diri dengan cara pribadi enggak boleh dalam Islam," ungkap Ustadz Khalid Basalamah seperti dikutip dari kanal YouTube Alifa Hijab Anak.

Ia pun memberikan solusi supaya seseorang tidak melakukan masturbasi atau onani. Caranya dengan menjauhkan fasilitas yang bisa memicu perbuatan haram tersebut.

"Caranya bagaimana supaya itu tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat. Enggak boleh," ujarnya.

Ustadz Khalid Basalamah melanjutkan, tetapi kalau seseorang dalam keadaan syahwat yang memuncak, lalu posisinya berjauhan dengan istri, kemudian klimaks setelah menelepon istrinya, maka itu tidak berdosa.

"Kalau terjadi seseorang telepon istrinya, dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu. Kemudian dia mungkin istrinya mengucapkan kata-kata sampai mungkin dia klimaks, enggak apa-apa itu. Itu halal, enggak masalah," papar Ustadz Khalid Basalamah. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/330/3165966/sihir-DcwX_large.jpg
7 Dosa Besar yang Mengundang Murka Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/330/3106037/pahala-membaca-dzikir-1000-kali-di-bulan-syaban-rL1AExf5xG.jpg
Pahala Membaca Dzikir 1000 kali di Bulan Syaban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/330/3068324/menonton-video-syur-guru-dan-murid-di-gorontalo-ini-ancaman-dosanya-Ggh1bulSmL.jpg
Menonton Video Syur Guru dan Murid di Gorontalo, Ini Ancaman Dosanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065350/besar-mana-dosa-makan-babi-atau-korupsi-gagX2hJems.jpg
Besar Mana Dosa Makan Babi atau Korupsi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/330/3057533/ini-ancaman-dosanya-melarang-pakai-jilbab-seperti-kasus-viral-rs-medistra-xNNbUMhxVU.jpg
Ini Ancaman Dosanya Melarang Pakai Jilbab seperti Kasus Viral RS Medistra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/330/3053076/apakah-perbuatan-merusak-sistem-hukum-termasuk-dosa-besar-Ju4ZfifK7H.jpg
Apakah Perbuatan Merusak Sistem Hukum Termasuk Dosa Besar?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement