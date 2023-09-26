Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Perobekan Alquran di Den Haag, Ini Balasan Dosa bagi Pelakunya

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |19:26 WIB
Ilustrasi balasan dosa bagi pelaku perobekan Alquran di Den Haag. (Foto: Freepik)
A
A
A

TERJADI perobekan Alquran di Den Haag. Aksi ini dilakukan sekelompok warga Belanda yang menamakan dirinya sebagai Patriotische Europaer Gegen die Islamisieurung des Abendlandes (Pegida) atau Patriot Eropa melawan Islamisasi di Barat.

Tindakan ini telah menyakiti umat Islam sedunia. Pemimpin Pegida Edwin Wagensveld melakukan perobekan Alquran di depan beberapa kedutaan besar negara-negara mayoritas Islam seperti Indonesia, Turki, Pakistan, di Kota Den Hag, Belanda, pada Sabtu 23 September 2023.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Lantas apa balasan bagi orang yang merobek atau menghina Alquran seperti di Den Haag tersebut?

Ketua Program Pendidikan Manhaj Istinbath Fatwa Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah (LDTQN) Ponpes Suryalaya Jakarta Ustadz Rakhmad Zailani Kiki mengatakan hukum melecehkan Alquran adalah dosa besar, dan apabila Muslim yang melakukannya maka bisa dihukumi keluar dari agama Islam.

"Menghormati mushaf merupakan sebuah kewajiban, maka melempar mushaf Alquran dengan sengaja adalah berdosa," katanya saat berbincang dengan Okezone beberapa waktu lalu. 

Halaman:
1 2
