Yuk Kunjungi 7 Wisata Halal di Turki, Nomor 1 Tersohor di Indonesia

INILAH 7 wisata halal di Turki yang selalu sukses jadi magnet yang menarik kedatangan warga Indonesia.

Turki adalah salah satu negara dengan banyak destinasi wisata yang sangat populer. Berbagai daya tarik Turki berhasil menarik perhatian wisatawan.

Mulai dari keindahan alam, sejarah, hingga budaya. Bagi wisatawan Muslim, penting untuk mengetahui destinasi wisata yang ramah dan menyediakan fasilitas halal.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (23/11/2023) berikut 7 wisata halal di Turki yang perlu Anda ketahui.

7 Cappadocia

Cappadocia menjadi salah satu kota di Turki yang sempat ramai diperbincangkan pada 2021 lalu karena berkaitan dengan serial Layangan Putus. Namun bagaimanapun, Cappadocia dikenal dengan lanskapnya yang unik, termasuk batu-batu dengan bentuk yang unik.

Selain itu, kota ini juga terkenal dengan wisata balon udara warna-warni yang sangat indah. Di sini, Anda dapat menemukan penginapan dan restoran yang menyajikan makanan halal.

6 Masjid Biru Turki

Selanjutnya Anda bisa pergi ke Istanbul untuk mengunjungi Masjid Biru atau Blue Mosque. Masjid yang dibangun oleh Sultan Ahmed I pada awal 1600-an ini berada di pusat pemerintahan Turki Usmani di zaman dulu.

Dijuluki masjid biru karena interiornya yang bernuansa biru dengan lapisan ubin Iznik buatan tangan sebanyak 20 ribu ubin. Tidak hanya itu saja, masjid ini juga memiliki pilar marmer dan lebih dari 200 jendela kaca.

5 Hagia Sophia

Berdekatan dengan Masjid Biru, Anda juga bisa menemukan Masjid Hagia Sophia dengan arsitektur klasiknya. Masjid ini dulunya merupakan sebuah gereja, namun setelah penaklukan konstantinopel tahun 1453, gereja tersebut berubah fungsi menjadi masjid.

Keunikan dari masjid ini adalah memiliki tampilan khas Kristiani dengan lukisan Yesus dan Bunda Maria. Sedangkan di sisi lain sangat khas Muslim dengan tulisan Allah dan Muhammad SAW.

Tidak hanya itu saja, Masjid Hagia Sophia juga memiliki kubah besar. Bahkan kubah tersebut dinobatkan sebagai salah satu yang terbesar di dunia.

4 Istiklal Street

Istiklal Street atau Istiklal Caddesi adalah jalan sepanjang 1,5 km yang dipenuhi dengan bangunan berarsitektur kha Ottoman. Anda bisa menemukan berbagai jenis penjual di sepanjang Istiklal Street.

Jalanan ini juga cocok bagi Anda yang ingin mencari oleh-oleh khas Turki, seperti pashmina, karpet, pajangan, dan makanan lezat.