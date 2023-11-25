Air Laut Jadi Panas saat Kiamat? Alquran dan Sains Ungkap Faktanya

Ilustrasi Alquran dan sains mengungkap fakta-fakta air laut dan hari kiamat. (Foto: Freepik)

ALQURAN dan sains mengungkap fakta-fakta mengenai air laut dan hari kiamat. Lautan sendiri adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan di bumi.

Di dalam ayat-ayat suci Alquran tertulis lengkap tentang laut dan kehidupannya, termasuk nasibnya pada hari kiamat kelak. Seluruh air laut bakal berubah jadi panas, dan tidak ada yang bisa memadamkannya.

Lantas, apa maksud air laut memanas pada hari kiamat kelak? Padahal, airnya terbentang sangat luas dan tetesannya pun tidak pernah terhitung.

Dijelaskan "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah, dijelaskan ada ayat di dalam Alquran yang menegaskan bahwa kelak air laut akan memanas.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ

"Dan laut yang di dalam tanahnya ada api." (QS At-Tur: 6)

Dalam ayat tersebut menjelaskan Allah Azza wa Jalla telah bersumpah atas nama laut yang masjur. Kata masjur dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang dinyalakan sehingga menjadi panas. Tapi air berlawanan dengan api, air diketahui bisa memadamkannya.

Kemudian hal itu terbukti secara ilmiah, suatu hari nanti gunung-gunung berapi akan muncul dari dasar lautan dan memuntahkan lavanya.

Palung-palung yang kedalamannya sekira 65–150 kilometer yang berada di dasar laut dan samudera merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia.

Palung-palung tersebut di seluruh dasar laut dan samudera akan dipanaskan, karena bebatuan magma panas terdorong keluar dari perut bumi.