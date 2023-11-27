Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Benarkah di Mulut Manusia Ada Jutaan Mikroba? Alquran dan Sains Beri Jawabannya Lengkap

Hantoro , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |08:22 WIB
Benarkah di Mulut Manusia Ada Jutaan Mikroba? Alquran dan Sains Beri Jawabannya Lengkap
Ilustrasi Alquran dan sains membeberkan adanya jutaan mikroba di mulut manusia. (Foto: Freepik)
ALQURAN dan sains mengungkap fakta-fakta tentang kesehatan mulut manusia. Dilaporkan bahwa di mulut manusia ternyata ada jutaan mikroba. Jutaan mikroba itu selalu menunggu sisa-sisa makanan yang dikonsumsi.

Dilansir buku "Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, diterangkan bahwa saat sisa makanan tersebut ada, mikroba segera hinggap di sana dengan cepat. Mikroba itu langsung bekerja dan selalu memilih sisa-sisa makanan yang mengandung tepung serta gula.

Info grafis keistimewaan membaca Alquran. (Foto: Okezone)

Ketika jutaan mikroba ini mulai bekerja di sisa-sisa makanan tersebut, bakal menghasilkan zat asam yang terkonsentrasi. Zat asam ini memiliki kemampuan melarutkan bagian enamel (email) gigi secara bertahap dan menimbulkan pembusukan gigi.

Tidak diragukan lagi, akibat pembusukan gigi, kadang berakhir dengan pencabutan gigi. Pembusukan tersebut juga menimbulkan rasa nyeri yang sangat menyiksa pada gigi. 

Mikroba Mulut Alquran dan Sains
