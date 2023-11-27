Abu Nawas Beri Jawaban Sama dari 3 Pertanyaan Berbeda, Bikin Orang-Orang Bingung!

ABU Nawas suatu hari menerima tiga tamu. Mereka mengajukan pertanyaan sama dan dalam waktu sama kepada dirinya.

"Manakah yang lebih utama, orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" tanya orang pertama kepada Abu Nawas, seperti dikutip dari Kalam Sindonews.

"Orang yang mengerjakan dosa kecil," jawab Abu Nawas.

"Kenapa begitu?" tanya lagi dari orang pertama dengan nada mendesak.

"Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala," jelas Abu Nawas.