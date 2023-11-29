Matahari Akan Padam? Alquran dan Sains Ungkap Jawabannya

Ilustrasi Alquran dan sains menjawab pertanyaan soal matahari akan padam. (Foto: Freepik)

ALQURAN dan sains kembali mengungkap fakta-fakta mengenai matahari. Ada yang menyebut matahari akan padam, benarkah demikian?

Diketahui bahwa hingga kini matahari masih bersinar terang dan terus menjadi salah satu objek yang diteliti ilmuwan.

Matahari memiliki ukuran lebih besar dibanding planet bumi. Sinarnya dimanfaatkan oleh makhluk hidup, mulai manusia, tumbuhan, hingga hewan.

Bumi menjadi terang karena sinar matahari yang juga membantu makhluk hidup mencari makan, beraktivitas, dan lain-lain.

Matahari merupakan bola pijar raksasa yang memancarkan cahayanya ke seluruh alam semesta serta planet-planet di sistem tata surya. Meski demikian, secara sains dapat dijelaskan bahwa suatu hari matahari akan padam.