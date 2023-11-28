Lidah Api Matahari Menjulur Cepat Setinggi 500 Ribu Km, Alquran dan Sains Beri Buktinya

Ilustrasi Alquran dan sains menjelaskan lidah api matahari menjulur cepat setinggi 500 ribu km. (Foto: Reuters)

ALQURAN dan sains memberikan bukti lidah api matahari bisa menjulur sangat cepat setinggi 500 ribu kilometer. Diketahui matahari diperkirakan memiliki usia 5 miliar tahun dan diameter lebih dari 1,33 miliar km. Sementara keliling lingkaran matahari 325 kali keliling lingkaran planet bumi.

Matahari memiliki berat mencapai 332 ribu kali lipat berat Bumi. Temperatur di bagian tengahnya mencapai 20 juta derajat Celsius, sedangkan pada permukaannya sekira 6.000 derajat Celsius.

Dikutip dari buku "Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah dijelaskan bahwa matahari memiliki lidah api yang menjulur dari permukaannya. Api tersebut menjulur sampai ketinggian 500 ribu km dan terus-menerus memuntahkan energi sekira 168.400 tenaga kuda (horse power) per meter persegi.

Matahari hanya sebuah bintang kecil. Matahari tidak termasuk kategori bintang besar. Pada permukaan matahari terdapat topan elektrik dan magnetik yang sangat dahsyat.