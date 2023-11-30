4 Mukjizat Nabi Yakub: Tubuh Kuat hingga Berilmu Tinggi

ADA sejumlah mukjizat Nabi Yakub Alaihissallam yang sangat penting diketahui. Nabi Yakub adalah cucu Nabi Ibrahim Alaihissallam dari putranya Nabi Ishaq Alaihissallam. Ia juga dikenal sebagai sosok ayah yang bijaksana dan penyayang.

Sebagai salah satu nabi dan rasul, Nabi Yakub Alaihissallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israil di Syam. Beliau dibekali dengan beberapa mukjizat dalam berbagai bentuk.

Berikut ini sejumlah mukjizat Nabi Yakub Alaihissallam, sebagaimana dilansir kanal YouTube Yhopie Chanel.

1. Berakhlak mulia

Selain dianugerahi kekuatan yang besar dan ilmu yang bermanfaat, Nabi Yakub Alaihissallam juga berakhlak mulia, yakni selalu mengingatkan manusia pada alam akhirat. Dalam Surah Shaad Ayat 46, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

Artinya: "Sungguh Kami menyucikan mereka dengan (menganugerahkan) akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat." (QS Shaad: 46)

2. Kuat dan berilmu tinggi

Nabi Yakub Alaihissallam adalah salah salah satu nabi dan rasul yang sangat kuat dan berilmu tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Surah Shaad Ayat 45:

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

Artinya: "Dan ingatlah hamba-hamba Kami: Ibrahim, Ishaq, dan Yakub yang mempunyai kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu (yang tinggi)." (QS Shaad: 45)

Menurut Tafsir Alquran Hidayatul Insan yang dimaksud dengan kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu adalah para nabi dan rasul tersebut memiliki kekuatan dalam menjalankan ibadah dan ilmu yang bermanfaat.