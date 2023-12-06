Besok Dimulai Pendaftaran Petugas Haji 2024, Ketahui Tahapannya

BESOK dimulai pendaftaran petugas haji 2024, tepatnya pada 7–17 Desember 2023. Sejumlah tahapan pun mesti dilalui para calon Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kelompok Terbang (Kloter) dan PPIH Arab Saudi tersebut.

"Hari ini kami umumkan ke publik bahwa pendaftaran seleksi petugas haji untuk PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi akan segera dibuka. Proses pendaftaran akan berlangsung dari 7–17 Desember 2023," kata Direktur Bina Haji Ditjen PHU Kementerian Agama Arsad Hidayat di Jakarta, Selasa 5 Desember 2023, dikutip dari Kemenag.go.id.

Ia melanjutkan, seleksi petugas haji 2024 dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota. Para peserta yang memenuhi persyaratan harus mengikuti tahapan computer based test atau CAT.

"Seleksi CAT tingkat kabupaten/kota akan digelar pada 21 Desember 2023. Peserta yang lolos pada tahap pertama ini akan ikut seleksi tingkat provinsi," ungkapnya.