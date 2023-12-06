H-97 Ramadhan, Ini Bacaan Niat Puasa Ramadhan

H-97 Ramadhan, ini bacaan niat puasa Ramadhan. Niat puasa dianjurkan dikerjakan sebelum makan sahur. Adapun makan sahur merupakan ibadah pelengkap puasa Ramadhan.

Hukum makan sahur termasuk dari sunnah. Meski begitu, dianjurkan bagi setiap Muslim untuk menyantap hidangan sahur sebelum menunaikan ibadah puasa Ramadhan.

Tentu ini bukan tanpa alasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat dan berkah yang baik dari setiap hidangan sahur yang disantap. Oleh karena itu, hendaknya melakukan sahur saat berpuasa meski hanya seteguk air.

Anjuran makan sahur berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

السُّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

"Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air karena Allah dan malaikat-Nya bersholawat kepada orang yang makan sahur." (HR Ahmad 3: 44. Syekh Syu'aib Al Arnauth mengatakan hadits ini shahih lighoirihi)