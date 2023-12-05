Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

H-98 Ramadhan 2024, Ini Doa agar Disampaikan ke Bulan Ramadhan

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |06:30 WIB
H-98 Ramadhan 2024, Ini Doa agar Disampaikan ke Bulan Ramadhan
Ilustrasi H-98 Ramadhan (Foto: Freepik)
H-98 Ramadhan 2024, ini doa agar disampaikan dalam mendapatkan keberkahan. Saat mendekati kedatangan bulan suci ini, banyak umat Muslim merindukan dan berdoa agar dapat bertemu bulan Ramadhan dengan penuh keberkahan.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah ﷺ, terdapat doa yang diajarkan kepada umat Muslim untuk memohon keberkahan dan kehadiran bulan Ramadhan.

Berikut adalah doa agar disampaikan ke bulan Ramadhan 2024:

Rasulullah ﷺ mengajari untuk membaca doa ini ketika melihat hilal atau bulan baru.

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ

Allahu Akbar, Allahumma ahillahu 'alaina bil amni wal imaani, wassalaamati wal Islaami, wattaufiiqi limaa tuhibbu wa tardha, Robbunaa wa Rabbukallah.

Artinya: "Allah Maha Besar, Ya Allah tampakkan hilal itu kepada kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, serta taufiq yang membimbing kami menuju apa yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Tuhan kami dan Tuhan kamu (wahai bulan) adalah Allah." (HR ad-Darimi 1729). Hadits serupa dengan sedikit perbedaan redaksi diriwayatkan Imam Ahmad dan at-Tirmidzi.

Doa pertama yang bisa diucapkan oleh umat Muslim terdapat dalam sebuah hadis berikut. Umat muslim dapat mengamalkannya setelah solat.

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَافِى رَجَبَ وَ شَعْبَانَ وَ بَلِغْنَا رَمَضَانَ

Allahumma baariklanaa fii Rojaba wa Sya'baana wa ballighnaa Romadhon.

Artinya: "Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadhan." (Hadits riwayat Al-Baihaqi dan at-Thabrani)

