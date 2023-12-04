Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa untuk Penderita Diabetes Menurut Islam, Diajarkan Nabi Muhammad dan Nabi Ayyub

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |06:30 WIB
Doa untuk Penderita Diabetes Menurut Islam, Diajarkan Nabi Muhammad dan Nabi Ayyub
Ilustrasi doa minta kesembuhan diabetes (Foto:Freepik)
A
A
A

DOA untuk penderita diabetes menurut Islam dapat diamalkan untuk kesembuhan. Diabetes sendiri merupakan salah satu penyakit kronis yang memengaruhi jutaan orang di dunia.

Dalam Islam, doa memiliki kekuatan yang dahsyat dalam menguatkan iman dan memberikan ketenangan hati.

Berikut adalah doa untuk penderita diabetes Islam:

- Tempelkan tangan Anda di area yang terasa tidak nyaman dan mengucapkan Bismillah sebanyak tiga kali. Setelah itu, bacalah ayat berikut ini:

“A’uudzu billahi wa qudrotihi min syarri maa ajidu wa uhaadziru”

Artinya: Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaanNya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan (HR. Muslim).

- Sholawat Tibbil Qulub

Allohumm sholli ‘ala sayyidina Muhammadin, tibbil quluubi wa dawaa-iha, wa ‘aafiyatil abdaani wa syifa-iha, wa nuuril abshoori wa dliyaa-iha, wa ‘ala aalihi wa shahbihi wa sallim.

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada baginda kami Nabi Muhammad yang menjadi obat dan penyembuhan hati, penyehat dan penyelamat badan, cahaya dan sinar penglihatan, serta limpahkan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan berikanlah kesejahteraan.”

Halaman:
1 2
