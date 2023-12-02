4 Doa ketika Hujan Deras dan Petir

DOA ketika hujan deras dan petir bisa diamalkan oleh umat Islam. Seperti diketahui, hujan merupakan saat yang sangat baik untuk berdoa. Ibnu Qudamah dalam Al Mughni bahkan mengatakan jika waktu hujan merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa.

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda

اُطْلُبُوا اسْتِجَابَةَ الدُّعَاءِ عِنْدَ ثَلَاثٍ : عِنْدَ الْتِقَاءِ الْجُيُوشِ ، وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَنُزُولِ الْغَيْثِ

Artinya:

“Carilah do’a yang mustajab pada tiga keadaan : Bertemunya dua pasukan, Menjelang shalat dilaksanakan, dan Saat hujan turun.”

Sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa, kita sebagai umat muslim dibebaskan untuk berdoa apapun saat hujan. Namun meski begitu, ada beberapa doa yang dianjurkan dibaca saat hujan turun.

Untuk itu, berikut okezone rangkum 4 doa ketika hujan deras dan petir.

1. Doa Hujan Deras Lengkap

اللَّهُمّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا,اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

Artinya:

"Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkan lah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan."