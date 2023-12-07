Di Dasar Laut Ada Api Menyala? Alquran dan Sains Ungkap Faktanya

ALQURAN dan sains mengungkap fakta-fakta terkait di dasar laut ada api menyala. Diketahui bahwa api umumnya padam ketika terkena air. Tapi ternyata memang terdapat api muncul dari dasar lautan dan bisa tetap menyala.

Inilah fenomena yang terjadi di alam, tepatnya di dasar lautan di bumi. Api-api tersebut keluar secara alami akibat letusan-letusan gunung api bawah laut.

Dalam buku "Miracles of Al-Qur'an & As-Sunnah" dijelaskan asal mula ditemukannya api di dalam lautan ini. Setelah Perang Dunia II, para ilmuwan menjelajahi samudera dan lautan mencari bahan-bahan mineral yang cadangannya hampir habis.

Mereka terkejut menemukan bahwa banyak pegunungan vulkanik terbentang di seluruh lautan sepanjang ribuan kilometer yang mereka sebut sebagai pegunungan bawah laut.