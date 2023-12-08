Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa saat Terjadi Gempa agar Mendapat Keselamatan

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:32 WIB
Doa saat Terjadi Gempa agar Mendapat Keselamatan
Ilustrasi doa saat terjadi gempa. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA saat terjadi gempa bisa disimak di dalam artikel kali ini. Berisi memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sebagaimana telah Okezone himpun, ada doa yang bisa diamalkan supaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi gempa, yakni:

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ وَأعُوذُ بِكَ أن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً وأعُوذُ بِكَ أن أمُوتَ لَديغاً

Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzubika an yatakhabbathanisy syaithanu 'indal maut wa 'audzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladighan.

"Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari reruntuhan (longsor), dan aku berlindung pada-Mu dari tergelincir, dan aku berlindung pada-Mu dari tenggelam (banjir), terbakar, dan tak berdaya. Dan aku berlindung pada-Mu apabila syetan menjerumuskan padaku ketika akan mati, dan aku berlindung pada-Mu apabila mati dalam keadaan berbalik arah dari jalan-Mu (murtad), dan aku berlindung pada-Mu apabila mati karena disengat." (HR Abu Dawud) 

Telusuri berita muslim lainnya
