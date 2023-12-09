Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Inilah Tempat Paling Tinggi di Surga

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |11:09 WIB
Inilah Tempat Paling Tinggi di Surga
Ilustrasi tempat paling tinggi di surga. (Foto: Freepik)
A
A
A

TEMPAT paling tinggi di surga sangat penting diketahui setiap Muslim. Diketahui bahwa surga yang didambakan setiap insan terdiri atas beberapa tingkatan. Penduduk surga memiliki tingkatan dan kategori sesuai iman dan amal shalih mereka. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

"Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman dan bersungguh-sungguh telah beramal salih mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia)." (QS Thaha: 75)

Ilustrasi surga. (Foto: Istimewa/Siegfried)

Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dan beramal salih di akhirat nanti memperoleh kenikmatan dan tingkatan berbeda. Para nabi utusan Allah Ta'ala juga memiliki derajat dan tingkatan berbeda.

"Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia) dan Allah tinggikan sebagian mereka beberapa derajat. Dan Kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus." (QS Al Baqarah: 253) 

Orang-orang yang berjihad dan menafkahkan hartanya di awal Islam baru berkembang dan orang-orang yang berjihad dan menafkahkan hartanya ketika Islam sudah jaya juga memiliki derajat yang berbeda.

"Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Makkah). Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al Hadid: 10) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/330/3151012/doa-1Ecs_large.jpg
Ciri Penghuni Surga Semasa Hidup Menurut Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/614/3120355/pernikahan-CDoN_large.jpg
Jika Istri Meninggal Suami Menikah Lagi, Siapa Pasangan di Akhirat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/330/3075317/berkat-amalan-ringan-pria-anshar-ini-jadi-penghuni-surga-8SqrETgUkv.jpg
Berkat Amalan Ringan, Pria Anshar Ini Jadi Penghuni Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/621/3053996/ini-umat-pertama-yang-masuk-surga-berdasarkan-penjelasan-hadits-nabi-UzndaUDHVJ.jpg
Ini Umat Pertama yang Masuk Surga Berdasarkan Penjelasan Hadits Nabi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/330/3026900/benarkah-surga-kebanyakan-dihuni-orang-miskin-JyOzK3ZpxE.jpg
Benarkah Surga Kebanyakan Dihuni Orang Miskin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/330/3011207/inilah-4-golongan-orang-yang-dirindukan-surga-kv7rUbUebV.jpg
Inilah 4 Golongan Orang yang Dirindukan Surga
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement