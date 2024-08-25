Ini Umat Pertama yang Masuk Surga Berdasarkan Penjelasan Hadits Nabi

INI umat pertama yang masuk surga berdasarkan penjelasan hadits shahih Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Siapakah umat itu?

Dihimpun dari laman Almanhaj, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengungkapkan bahwa kaum Muslimin adalah umat pertama yang masuk surga. Sementara Nabi Muhammad adalah orang pertama yang masuk surga, bahkan beliaulah orang yang meminta dibukakan pintu surga.

Penjelasan Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam tentang umat pertama yang masuk surga ini didasarkan pada hadits shahih riwayat Anas bin Malik, ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu aku minta dibukakan. Maka penjaga pintu surga berkata, 'Siapakah engkau?' Lalu aku jawab, 'Aku Muhammad.' Lantas malaikat tersebut berkata, 'Aku diperintahkan dengan sebab engkau. Aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelum engkau'." (HR Muslim)

Demikian juga diterangkan dalam hadis Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَاخْتَلَفُوا فَهَدَانَا اللَّهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ الْحَقِّ فَهَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ هَدَانَا اللَّهُ لَهُ قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالْيَوْمَ لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى

Rasululah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, "Kami adalah umat terakhir, namun pertama pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga. Walaupun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kami dan kami mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka berselisih dan kami ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka, yang mereka berselisih padanya, dan Allah tunjukkan kepada kita." Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda lagi, "Hari Jumat adalah hari kita, dan esoknya hari Yahudi, dan setelah esok adalah hari Nasrani." (HR Muslim)