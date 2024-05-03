Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Bisakah Berjumpa Lagi dengan Keluarga di Surga?

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |18:03 WIB
Bisakah Berjumpa Lagi dengan Keluarga di Surga?
Ilustrasi berjumpa lagi dengan keluarga di surga. (Foto: Freepik)
A
A
A

BISAKAH berjumpa lagi dengan keluarga di surga? Dai muda asal Yogyakarta Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menjelaskan bahwa kaum mukmin akan dikumpulkan di surga bersama keluarganya.

Dilansir laman Konsultasi Syariah, orang mukmin akan berjumpa lagi dengan keluarga di surga kelak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

"Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." (QS At-Thur: 21)

Ilustrasi surga. (Foto: Shutterstock)

Ibnu Katsir mengatakan:

يخبر تعالى عن فضله وكرمه، وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يُلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم، لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه، بأن يرفع الناقص العمل، بكامل العمل، ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته، للتساوي بينه وبين ذاك

"Allah memberitahukan tentang keutamaan, kemurahan, dan nikmat-Nya kepada makluk-Nya, bahwa orang yang beriman, jika keturunannya juga mukmin maka Allah kumpulkan keturunannya bersama orang tuanya dalam satu kedudukan, meskipun amal keturunannya ini tidak sebanyak amal bapaknya. Agar lebih menyenangkan si bapak, dengan kehadiran anaknya di sisi mereka.

Allah kumpulkan mereka dengan wajah yang sangat indah, Allah angkat orang yang kurang amalnya dan Allah gabungkan bersama orang yang lebih sempurna amalnya. Namun hal ini sama sekali tidak mengurangi amal orang tua dan kedudukan orang tua, karena kesaman antara keduanya." (Tafsir Ibnu Katsir, 7:432) 

Halaman:
1 2
