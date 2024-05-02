Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Inilah Sahabat Nabi yang Belum Pernah Sholat tapi Masuk Surga

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |15:02 WIB
Inilah Sahabat Nabi yang Belum Pernah Sholat tapi Masuk Surga
Ilustrasi kisah sahabat Nabi belum pernah sholat tapi masuk surga. (Foto: Shutterstock)
INILAH kisah sahabat Nabi yang belum pernah sholat tapi bisa masuk surga. Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam itu bernama Amr bin Tsabit Al Waqasy. Dia adalah laki-laki dari kaum Bani Asyhal. Dikenal juga dengan panggilan Al Ushairim.

Amr bin Tsabit adalah orang yang belum memeluk agama Islam, padahal kaum Bani Asyhal kebanyakan sudah menjadi Muslim. Amr bin Tsabit pernah diajak masuk Islam, namun menolak karena hatinya belum bisa menerima petunjuk Islam.

Ilustrasi pintu surga. (Foto: Freepik)

Ketika Perang Uhud, Amr bin Tsabit bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam: Di manakah kaumku? Nabi Muhammad pun menjawab, mereka menuju Uhud untuk membela Islam.

Ketika itu pula Amr bin Tsabit sudah merasa mantap hatinya untuk menerima petunjuk Islam. Dia pun langsung menyatakan keislamannya dihadapan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Setelah mengucap dua kalimat syahadat, Amr bin Tsabit ini bergegas pergi menuju Perang Uhud dan menggunakan baju perang. Kemudian dia menaiki kuda dan menyusul orang-orang menuju Bukit Uhud untuk berperang.

Sesampainya di Uhud, orang-orang Muslim kaget melihatnya. Mereka pun berkata, "Menjauhlah engkau dari kami wahai Amr!" 

