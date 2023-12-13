Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Abu Nawas Kerjai Penipu, Jual Tongkat Jelek hingga 100 Dinar

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |04:14 WIB
Abu Nawas Kerjai Penipu, Jual Tongkat Jelek hingga 100 Dinar
Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas mengerjai kawanan penipu. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas tiba-tiba dicegat empat penipu. Kala itu dia hendak menjual seekor keledai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Atas dorongan sang istri, Abu Nawas pun berangkat ke pasar.

Empat penipu tersebut mencari cara untuk mengelabui Abu Nawas. Mereka sepakat menipu Abu Nawas bahwa yang dibawanya seekor kambing, bukan keledai.

Tiga penipu awal berusaha mengelabui Abu Nawas bahwa yang dibawanya adalah kambing meskipun Abu Nawas menegaskan yang dibawanya adalah keledai.

Tibalah penipu keempat untuk menyelesaikan misi terakhir. "Bagus sekali kambingmu ini," pencuri keempat membuka percakapan, dihimpun dari nu.or.id.

"Kamu juga yakin ini kambing?" tanya Abu Nawas.

"Lho? Ya jelas sekali kalau hewan ini kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya."

"Berapa kau mau membayarnya?"

"Lima dirham!" Abu Nawas setuju.

Sepulang ke rumah sang istri ngomel. Karena keledainya hanya dihargai 5 dirham yang seharusnya bisa mencapai 50 dirham.

Daripada diomeli istri terus-terusan, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu yang ingin dia jadikan tongkat dan menghasilkan uang. Rencana berhasil, semua orang membicarakan kehebatan tongkat Abu Nawas. 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
tongkat Penipu Abu Nawas
