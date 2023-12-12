Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Abu Nawas Juara Sayembara Bikin Raja Tidur Pulas Bermodal Cerita Asal-asalan

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |04:13 WIB
Kisah Abu Nawas Juara Sayembara Bikin Raja Tidur Pulas Bermodal Cerita Asal-asalan
Ilustrasi kisah Abu Nawas ikut sayembara Baginda Raja. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)
A
A
A

ABU Nawas melihat Baginda Raja membuat sayembara dan mengundang banyak penyair. Raja menantang siapa saja dapat menceritakan suatu kisah yang bisa membuatnya tidur pulas. 

Diceritakan Baginda Raja tidak bisa tidur karena terngiang-ngiang dengan seorang wanita cantik yang pernah dilihat. Kemudian pada dasarnya ia adalah sosok raja yang baik, tidak mungkin berbuat serong dengan perempuan lain.

Ilustrasi cerita lucu Abu Nawas dan Baginda Raja. (Foto: YouTube Humor Sufi Official)

Kemudian Raja coba melupakannya, namun bayangan tentang perempuan yang dilihatnya tersebut membuatnya tidak bisa tidur. Oleh karena itu, Raja memutuskan melupakan perempuan itu dengan mendengarkan kisah dari para penyair.

Malam pun makin larut, tidak ada satu penyair pun yang bisa membuat Raja tertidur. Hingga akhirnya giliran Abu Nawas, ia pun menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak jelas kepada sang raja.

"Begini, Raja. Ada seekor semut yang penasaran dengan lubang telinga manusia. Untuk mengobati rasa penasarannya, semut itu masuk ke lubang telinga manusia. Ternyata di dalamnya gelap, dan semut itu tidak nyaman di dalamnya. Semut itu keluar. Tidak lama kemudian, semut itu melihat ke lubang telinga orang itu lagi. Semut tersebut penasaran, lalu masuk lagi ke dalamnya," kisahnya seperti dilansir laman Alif

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
tidur raja Sayembara Abu Nawas
Telusuri berita muslim lainnya
