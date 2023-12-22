Terungkap! Ini Tujuan Setan Tidak Pernah Berhenti Menggoda Manusia

SETAN tidak pernah berhenti menggoda umat manusia. Cara setan dan iblis menggoda dari zaman ke zaman polanya tetap sama, meski kedoknya berbeda. Tujuannya untuk menyesatkan manusia dari ajaran yang baik.

Ustadz Dr Firanda Andirja Lc MA Iblis dalam tausiyah di Kelas UFA mengungkapkan setan dan iblis di mana pun dan kapan pun akan tetap menggoda umat manusia.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

"Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: 'Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila'." (QS Adz-Dzariyat: 52)