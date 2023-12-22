Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Terungkap! Ini Tujuan Setan Tidak Pernah Berhenti Menggoda Manusia

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |18:22 WIB
Terungkap! Ini Tujuan Setan Tidak Pernah Berhenti Menggoda Manusia
Ilustrasi setan tidak pernah berhenti menggoda umat manusia. (Foto: Freepik)
A
A
A

SETAN tidak pernah berhenti menggoda umat manusia. Cara setan dan iblis menggoda dari zaman ke zaman polanya tetap sama, meski kedoknya berbeda. Tujuannya untuk menyesatkan manusia dari ajaran yang baik.

Ustadz Dr Firanda Andirja Lc MA Iblis dalam tausiyah di Kelas UFA mengungkapkan setan dan iblis di mana pun dan kapan pun akan tetap menggoda umat manusia.

Info grafis perbedaan jin, setan, iblis menurut Alquran. (Foto: Okezone)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

"Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: 'Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila'." (QS Adz-Dzariyat: 52) 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
