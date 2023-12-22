3 Tips Jitu Bisa Mensyukuri Rezeki yang Didapat Berapa pun Jumlahnya

KETAHUI tips jitu bisa selalu mensyukuri rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menerimanya dengan ikhlas berapa pun jumlahnya.

Diketahui bahwa sebelum manusia lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan jalan hidupnya. Ini termasuk jodoh, maut, hingga rezeki.

BACA JUGA: 10 Sifat Baik Istri yang Membuat Rezeki Suami Jadi Lancar

Dalam konteks rezeki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan seberapa banyak yang akan diperoleh. Maka sebagai hamba-Nya, manusia harus bersyukur (qanaah) atas apa yang telag diperoleh.

Dai muda Ustadz Sofyan Chalid bin Idham Ruray Lc dalam pesan tausiyahnya menuliskan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang manfaat bersyukur atas rezeki yang didapat:

"Lihatlah orang yang lebih rendah darimu, dan janganlah melihat orang yang lebih tinggi darimu, karena hal itu lebih dapat membuat kamu tidak meremehkan nikmat Allah bagimu." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)