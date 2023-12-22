Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

3 Tips Jitu Bisa Mensyukuri Rezeki yang Didapat Berapa pun Jumlahnya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |16:56 WIB
3 Tips Jitu Bisa Mensyukuri Rezeki yang Didapat Berapa pun Jumlahnya
Ilustrasi tips bisa selalu mensyukuri rezeki. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

KETAHUI tips jitu bisa selalu mensyukuri rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menerimanya dengan ikhlas berapa pun jumlahnya.

Diketahui bahwa sebelum manusia lahir ke dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan jalan hidupnya. Ini termasuk jodoh, maut, hingga rezeki.

Info grafis jalan rezeki manusia di dalam Alquran. (Foto: Okezone)

Dalam konteks rezeki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan seberapa banyak yang akan diperoleh. Maka sebagai hamba-Nya, manusia harus bersyukur (qanaah) atas apa yang telag diperoleh.

Dai muda Ustadz Sofyan Chalid bin Idham Ruray Lc dalam pesan tausiyahnya menuliskan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang manfaat bersyukur atas rezeki yang didapat:

"Lihatlah orang yang lebih rendah darimu, dan janganlah melihat orang yang lebih tinggi darimu, karena hal itu lebih dapat membuat kamu tidak meremehkan nikmat Allah bagimu." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) 

Halaman:
1 2
