HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

10 Sifat Baik Istri yang Membuat Rezeki Suami Jadi Lancar

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |11:15 WIB
10 Sifat Baik Istri yang Membuat Rezeki Suami Jadi Lancar
Ilustrasi sifat baik istri yang membuat rezeki suami jadi lancar. (Foto: Unsplash)
INILAH 10 sifat baik istri yang bisa membuat rezeki suami jadi lancar. Diketahui bahwa istri merupakan pelengkap suami dalam sebuah pernikahan. Termasuk ketika mencari rezeki untuk keluarga. 

Kemudian jika hanya suami yang mencari nafkah, ternyata lancar atau tidaknya rezeki keluarga juga bergantung kepada istri. Ya, ada sifat-sifat baik istri yang bisa memperlancar atau bahkan membuat rezeki tersendat.

Berikut ini 10 sifat baik istri yang bisa memperlancar rezeki suami, bahkan dapat membuat keluarga jadi kaya raya, seperti dilansir kanal YouTube Irama Bertasbih.

Info grafis jalan rezeki manusia di dalam Alquran. (Foto: Okezone)

1. Pandai bersyukur

Di urutan pertama adalah sifat istri yang pandai bersyukur. Ketika istri pandai bersyukur, tanpa disadari dia sedang mengundang tambahan nikmat kepada suaminya, termasuk rezeki. Bersyukur juga membuat rumah tangga menjadi lebih harmonis dan berkah.

2. Baik agamanya

Selanjutnya adalah baik agamanya. Ini juga sudah dituangkan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Beliau bersabda: "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka, pilihlah wanita yang taat agamanya, niscaya engkau beruntung."

3. Tawakal kepada Allah Ta'ala

Kemudian adalah istri yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti diketahui bahwa saat seseorang bertawakal kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menjamin dan mencukupkan rezekinya. Jika istri tidak bekerja, maka rezeki akan datang dari suami.

4. Gemar bersilaturahmi

Istri yang gemar bersilaturahmi, baik kepada orangtua, saudara, dan tetangga juga tanpa disadari bisa mendatangkan rezeki. Sebab, keutamaan bersilaturahmi adalah dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya.

5. Banyak beristigfar

Kemudian adalah istri yang banyak beristigfar. Perlu diketahui bahwa salah satu keutamaan istighfar yakni mendatangkan rezeki. 

