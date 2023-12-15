Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

2 Cara yang Bisa Dilakukan Istri untuk Atasi Suami Sering Menunda Sholat

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |12:15 WIB
2 Cara yang Bisa Dilakukan Istri untuk Atasi Suami Sering Menunda Sholat
Ilustrasi cara istri mengatasi suami sering menunda sholat. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ADA 2 cara yang bisa dilakukan istri untuk mengatasi suami sering menunda sholat fardhu lima waktu. Demikian diungkapkan Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA. 

Ia mengatakan sholat fardhu lima waktu merupakan amal salih menjadi kewajiban setiap umat Islam. Sangat baik jika dikerjakan berjamaah di masjid dengan tepat waktu. Ada pahala berlipat ganda yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Info grafis makna di balik pengurangan jumlah waktu sholat saat peristiwa Isra Miraj. (Foto: Okezone)

Dijelaskan dalam riwayat dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu malam mengakhirkan Sholat Isya sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadap kami setelah sholat, lalu bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

"Sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian." (HR Bukhari Nomor 645 dan Muslim 650)

Oleh karena itu, akan lebih baik lagi jika waktu sholat tiba, segera mengerjakannya tanpa ditunda terlebih dahulu. Apalagi untuk seorang imam atau suami, sudah seharusnya menjadi contoh bagi istri dan anaknya dalam hal ibadah. 

Halaman:
1 2 3
Topik Artikel :
sholat Suami Istri Istri Salihah
