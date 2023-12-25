Seluruh Ilmu Kedokteran Dihimpun dalam Setengah Ayat Alquran, Ini Isinya

ILMU kedokteran ternyata sudah jauh Allah Subhanahu wa Ta'ala himpun dalam setengah ayat Alquran. Masya Allah, luar biasa. Ketahui penjelasan lengkap serta isinya berikut ini.

Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam juga telah menghimpun semua ilmu kedokteran dalam satu kalimat. Salah satu sabda Rasulullah tentang dunia kesehatan yaitu:

"Tidaklah seorang anak Adam mengisi suatu bejana yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam untuk makan beberapa suap makanan sekadar untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak, maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara (napas)." (HR Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

Dilansir "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah, sebuah riset ilmiah membuktikan bahwa kegemukan (obesitas) dapat membahayakan tubuh manusia. Hasil sensus sebuah perusahaan asuransi di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa makin panjang garis lingkar perut, maka makin pendek garis umur. Laki-laki yang lingkar perutnya lebih besar daripada lingkar dadanya, maka potensi kematiannya akan makin besar.

Sedangkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam memerintahkan umatnya untuk menyeimbangkan pola makan dan minum, lalu tidak berlebihan dalam keduanya.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam juga melarang mengisi lambung dengan makanan secara penuh, karena dapat merusak tubuh dan termasuk pemborosan. Pelakunya dianggap sebagai orang-orang mubazir yang dicap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saudara-saudara setan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (QS Al Isra': 27)

Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda, "Termasuk sikap berlebihan jika kau makan saat kau ingin makan." (HR Hakim)

Rasululullah Shallallahu alaihi wassallam juga bersabda kepada Abu Juhfah saat ia bersendawa, "Pendekkan sendawamu dari kami, karena manusia yang paling panjang rasa laparnya di hari kiamat adalah yang paling sering kenyang di dunia." (HR Tirmidzi)