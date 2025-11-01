Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ini Hukum Melindungi Orang Lanjut Usia dalam Islam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |17:25 WIB
Ini Hukum Melindungi Orang Lanjut Usia dalam Islam
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Islam adalah agama yang menaruh perhatian besar terhadap pemuliaan dan perlindungan kelompok lanjut usia (lansia). Hal ini disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syamsul Anwar dalam halaqah penyusunan Fikih Lanjut Usia yang digelar oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

Menurut Syamsul, perhatian ini bersumber dari nilai dasar ajaran Islam yang memandang semua manusia sebagai makhluk bermartabat.

"Islam sangat menaruh perhatian terhadap kaum lansia. Pemuliaan terhadap mereka adalah bagian dari penghormatan terhadap kemanusiaan itu sendiri," ujarnya di Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Sabtu (1/11/2025).

Dasar utama dari pandangan ini adalah prinsip kemuliaan manusia (karāmah insāniyyah) yang ditegaskan dalam Al-Qur'an.

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam …” (QS. Al-Isra’: 70)

 

1 2 3
Telusuri berita muslim lainnya
