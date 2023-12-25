Advertisement
SERBA SERBI MUSLIM

Ini Imbalan Pahala untuk Orang Sabar, Masya Allah Luar Biasa Besar

Hantoro , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |14:19 WIB
Ini Imbalan Pahala untuk Orang Sabar, Masya Allah Luar Biasa Besar
Ilustrasi imbalan pahala untuk orang sabar. (Foto: Shutterstock)
IMBALAN pahala untuk orang sabar sangatlah luar biasa besar. Sabar merupakan amalan mulia dalam menyikapi cobaan yang datang.

Sebagai makhluk hidup, tentunya mempunyai cobaan yang bermacam-macam. Hendaknya selalu sabar dari ujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Orang-orang yang bersabar akan mendapat balasan yang baik kelak. Allah Azza wa Jalla menjanjikan pahala luar biasa besar bagi orang yang sabar akan cobaan.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." (QS Az-Zumar: 10)

Dilansir buku "Mereka yang Merugi: Tadabbur Tiga Ayat Surah Al-Ashr" karya Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc, Al Auza'i rahimahullah mengatakan:

"Pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa ditakar dan ditimbang. Mereka benar-benar akan mendapatkan ketinggian derajat." As-Sudi mengatakan, "Balasan orang yang bersabar adalah surga." (Tafsir Alquran Al 'Azhim, 6: 443) 

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Keutamaan Sabar Pahala Sabar
