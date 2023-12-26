Benarkah Ada 99 Sebab Kematian? Ini Jawabannya Menurut Hadits

BENARKAH ada 99 sebab kematian? Diketahui bahwa semua makhluk hidup pasti akan mengalami maut atau kematian, tetapi tidak ada yang tahu kapan datangnya.

Umat manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati seseorang sudah diatur oleh-Nya.

Kemudian tidak ada seorang pun yang tahu di mana dan kapan akan wafat. Hanya Allah Subhanallahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan waktu kematian seseorang.

Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Alquran: "Tiap-tiap yang mempunyai jiwa akan merasakan kematian, kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." (QS Ali Imran: 185)

"Karena sesungguhnya sifat kematian itu ada dua, yang satu adalah tiba-tiba, yang kedua adalah tidak bisa dihindari. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam menyebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi:

'Sesungguhnya anak Adam itu selalu dikelilingi oleh 99 sebab kematian. Kalau kemudian 99 sebab kematian itu mampu dilampaui oleh dirinya, maka dia sudah menemukan Tuhan. Kalau sudah menemukan Tuhan, kau tidak akan bisa melawan Tuhan kecuali dia mati'."