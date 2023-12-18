Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Imam Bukhari Buta ketika Masih Kecil tapi Mampu Hafal 300.000 Hadits

Hantoro , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:54 WIB
Kisah Imam Bukhari Buta ketika Masih Kecil tapi Mampu Hafal 300.000 Hadits
Ilustrasi kisah Imam Bukhari perawi hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH kisah Imam Bukhari yang mengalami buta ketika masih kecil. Tapi hebatnya, beliau tetap mampu menghafal 300.000 hadits Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Diketahui bahwa Imam Bukhari adalah perawi hadits Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam. Hadits yang beliau riwayatkan dikenal sebagai hadits yang paling shahih dibanding kitab-kitab hadits lainnya.

Kitab Shahih Al Bukhari. (Foto: Istimewa/Muslim.or.id)

Imam Bukhari memiliki nama asli Muhammad. Beliau adalah putra dari Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah bin Al-Ju'fi yang biasa dipanggil dengan sebutan Abu Abdillah.

Beliau lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah atau bertepatan 21 Juli 810 Masehi di Kota Bukhara, Uzbekistan. Sang ayah meninggal ketika Al Bukhari masih kecil, sehingga ibunya yang merawatnya seorang diri. 

Halaman:
1 2 3
