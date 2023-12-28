Langit Bisa Terbelah Jadi Merah Mawar, Alquran dan Sains Ungkap Penyebabnya

ALQURAN dan sains mengungkap langit bisa terbelah menjadi berwarna merah mawar. Diketahui penyebab munculnya fenomena alam tersebut.

Terbelahnya langit menjadi merah mawar sudah jauh dijelaskan dalam kitab suci Alquran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

"Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilauan) minyak." (QS Ar-Rahman: 37)

Dikutip dari "Buku Pintar Sains dalam Alquran Mengerti Mukjizat Ilmiah Firman Allah" karya Dr Nadiah Thayyarah Halaman 365–367, ayat tersebut dianggap sebagai salah satu ayat yang mengandung kemukjizatan terbesar di bidang astronomi. Sebab, ayat tersebut benar-benar selaras dengan gambar yang terbentuk setelah terjadinya ledakan bintang-bintang.

Pada 31 Oktober 1990, salah satu badan antariksa terbesar di dunia melalui situs internetnya memperlihatkan suatu gambar yang dicitrakan oleh teleskop raksasa.

Orang yang melihat gambar itu secara sekilas tidak akan ragu bahwa itu adalah gambar bunga maawr berwarna jingga dengan daun-daunnya yang berwarna merah keungu-unguan, dikelilingi oleh daun-daun kecil berwarna hijau muda, dan di tengah-tengahnya terdapat kelopak berwarna biru.

Bunga itu sebetulnya adalah gambar ledakan suatu bintang raksasa bernama Cat's Eye Nebula yang berjarak 3.000 tahun cahaya dari bumi. Dalam situs tersebut juga terdapat ribuan gambar berwarna yang dicitrakan oleh teleskop antariksa raksasa. Lalu, apa hubungan gambar-gambar itu dengan kemukjizatan Alquran?

Kalau Anda meneliti tafsir ayat tersebut, dalam kebanyakan kitab tafsir yang muncul sebelum beredarnya gambar itu, Anda tidak akan menemukan sesuatu yang menghilangkan dahaga Anda atas ilmu pengetahuan. Hal ini karena Alquran, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali memiliki ayat-ayat yang belum bisa ditafsirkan.

Sesungguhnya terbelahnya bintang sehingga menyerupai mawar yang memancarkan cahaya atau gambar bintang tersebut ketika sedang meledak adalah tafsir atas ayat tersebut. Inilah salah satu bentuk kemukjizatan Alquran.

Alquran adalah mukjizat abadi. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam tidak menjelaskan sebagian besar ayat-ayat Alquran yang terkait dengan alam semesta. Mungkin ini adalah ijtihad Rasulullah sendiri atau memang arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pasalnya, jika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam menjelaskan secara singkat, niscaya generasi yang datang sesudahnya akan mengingkarinya. Atau, jika ia menjelaskannya secara terperinci niscaya orang-orang di sekelilingnya akan mengingkarinya.

Maka ayat-ayat itu pun dibiarkan agar dijawab oleh dunia dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang.