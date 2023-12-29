Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Kaleidoskop 2023: Kisah Mualaf yang Mengejutkan Publik, Ada Petinju Juara Dunia

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Sabtu, 30 Desember 2023 |12:30 WIB
Kaleidoskop 2023: Kisah Mualaf yang Mengejutkan Publik, Ada Petinju Juara Dunia
Ilustrasi Kaleidoskop 2023 kisah mualaf yang salah satunya petinju Gervonta Davis. (Foto: Instagram @gervontaa)
A
A
A

KALEIDOSKOP 2023 kanal Muslim Okezone kali ini membahas kisah mualaf yang mengejutkan publik. Diketahui bahwa hidayah Islam bisa datang kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa pun. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Banyak hal yang mendasari seseorang mantap menjadi mualaf. Terlebih lagi jika dia berpindah dari kepercayaan yang sebelumnya dianut sejak lahir.

Mualaf adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dengan kuasa-Nya tersebut hidayah Islam diberikan kepada mereka yang terkadang melalui hal-hal tidak terduga.

Seorang mualaf diibaratkan seperti diri yang terlahir kembali. Mereka akan terhindar dari kerugian dan perbuatan sia-sia jika sepanjang hidupnya melakukan hal baik. Semua bakal berbuah baik untuk dirinya di akhirat kelak.

Berikut deretan kisah mualaf yang mengejutkan publik dunia, sebagaimana telah Okezone himpun:

Pinkan Mambo. (Foto: TikTok @aryakhan)

1. Petinju Gervonta Davis

Gervonta Davis merupakan petinju juara dunia asal Amerika Serikat yang memiliki sejumlah prestasi. Salah satunya, dia meraih WBA kelas ringan sejak 2019.

Pada 25 Desember 2023, seorang rapper Mutah Beale membagikan sebuah video dalam unggahan Instagram-nya @mutahbeale. Dalam video tersebut terdapat Davis sedang mengucap dua kalimat syahadat.

2. Penyanyi Pinkan Mambo

Pinkan Mambo merupakan seorang penyanyi pop asal Indonesia. Pemilik nama lengkap Pinkan Ratnasari Mambo ini lahir pada 11 November 1980. Ia telah mengalami tiga kali pengalaman pernikahan dan kerap berpindah agama.

Pada pernikahan keempat, Pinkan Mambo memilih kembali memeluk agama Islam untuk menikah dengan suaminya yang bernama Arya Khan.

3. Nadya Holscher

Nadya Holscher merupakan anak dari pasangan Lian Tomana dan Maria Magdalena Holscher. Nadya merupakan adik dari artis Natalie Holscher.

Nadya memeluk agama Islam sejak April 2023. Ia mengatakan bahwa sejak awal tertarik dengan Islam, bahkan setiap pagi mendengarkan ceramah.

4. Tasya Holscher

Tasya Holscher merupakan anak bungsu dari pasangan Lian Tomana dan Maria Magdalena Holscher. Ia adik bungsu dari Nathalie dan Nadya Holscher.

Tasya Holscher mengungkapkan bahwa sudah sejak SD keinginan menjadi mualaf tersebut datang. Namun baru terwujud pada 17 April 2023 lalu dia memeluk agama Islam. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
