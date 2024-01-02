Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Menghilangkan Kecanduan Narkoba

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |10:02 WIB
Doa Menghilangkan Kecanduan Narkoba
Ilustrasi doa menghilangkan kecanduan narkoba. (Foto: Okezone)
A
A
A

DOA menghilangkan kecanduan narkoba bisa diketahui dalam artikel kali ini. Diketahui bahwa narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba membawa banyak kemudratan. Maka itu, umat manusia ditegaskan untuk menjauhi barang haram ini.

Dalam ajaran agama Islam ada beberapa amalan agar terhindar dari bahaya narkoba. Salah satunya adalah doa menghilangkan kecanduan narkoba.

Berikut ini bacaan doa menghilangkan kecanduan narkoba, sebagaimana telah Okezone himpun:

Ilustrasi doa menghilangkan kecanduan narkoba. (Foto: Dok Okezone)

Doa 1

اَللهُمَّ اَحْرِمْنِي لَذَّةَ مَعْصِيَتِكَ وَارْزُقْنِيْ لَذَّةَ طَاعَتِكَ

Allahumma ahramnii ladzdzata ma'shiyatika warzuqnii ladzdzata thoo'atik.

"Ya Allah, jauhkanlah aku dari kenikmatan bermaksiat kepada-Mu dan berikanlah aku rezeki kenikmatan dalam taat kepadaMu."

Doa 2

Syekh Mutawalli Sya'rawi mengijazahkan sebuah doa agar dapat berhenti melakukan maksiat. Doanya adalah sebagai berikut.

اللّهُمَّ أُحْرُمْنِي لَذَّةَ مَعْصِيَّتِكَ وَارْزُقْنِي لَذّةَ طَاعَتِكَ

Allahumma uhrumni ladzata ma’siyyatik war zuqni ladzata tha'atik.

"Ya allah, halangilah aku dari merasakan lezatnya bermaksiat pada-Mu. Tapi buatlah aku merasakan lezatnya beribadah pada-Mu." 

Halaman:
1 2
