Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Unik, Masjid di Wakatobi Ini Dibangun dengan Batu Karang dan Campuran Putih Telur

Andhy Eba , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |08:07 WIB
Unik, Masjid di Wakatobi Ini Dibangun dengan Batu Karang dan Campuran Putih Telur
Masjid Mubarok Wakatobi. (Foto: Andhy Eba/Okezone)
A
A
A

DI Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat masjid yang sangat unik dan bersejarah. Masjid tersebut bernama Masjid Mubarok di Benteng Liya Togo. 

Masjid Mubarok Wakatobi konon dibangun dari susunan batu karang yang direkatkan dengan menggunakan adonan kapur dicampur dengan putih telur ayam.

Masjid berusia ratusan tahun ini sampai sekarang masih terus digunakan oleh kaum Muslimin di sana untuk beribadah.

Masjid Mubarok merupakan masjid tertua kedua di Kabupaten Waktobi yang masih berdiri kukuh hingga kini, setelah Masjid Agung Keraton Wolio. 

Masjid Mubarok Wakatobi. (Foto: Andhy Eba/Okezone)

Masjid Mubarok menjadi saksi penyebaran Islam di Pulau Wangi-Wangi yang saat ini masuk wilayah Kabupaten Wakatobi.

Masjid Mubarok didirikan pada tahun 1546 dan dikenal sebagai Masjid Agung Keraton Liya Togo di Pulau Wangi Wangi, Liya Togo, Wangi-Wangi Selatan, Liya Mawi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Masjid ini berjarak 8 kilometer dari ibu kota Kabupaten Wakatobi dan dapat ditempuh menggunakan alat transportasi roda dua atau empat.

Masjid Mubarok dibangun delapan tahun setelah pelantikan Sultan Buton I, yaitu Sultan Murhum. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/615/3073363/5-masjid-terbesar-di-bahrain-negara-lawan-timnas-indonesia-pada-kualifikasi-piala-dunia-2026-lLHYDpfGqS.jpg
5 Masjid Terbesar di Bahrain, Negara Lawan Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/614/3071481/4-000-judul-buku-tersedia-di-perpustakaan-digital-845-masjid-indonesia-gtYkzLAKL4.jpg
4.000 Judul Buku Tersedia di Perpustakaan Digital 845 Masjid Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/615/3070936/kisah-rakyat-mali-gotong-royong-bangun-masjid-terbesar-menggunakan-lumpur-V975kjkivx.jpg
Kisah Rakyat Mali Gotong Royong Bangun Masjid Terbesar Menggunakan Lumpur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/614/3070461/33-masjid-percontohan-dan-ramah-raih-penghargaan-dari-kemenag-GLEMRl0Izg.jpg
33 Masjid Percontohan dan Ramah Raih Penghargaan dari Kemenag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/615/3048533/eksplorasi-masjid-istiqlal-hingga-al-jabar-content-creator-diajak-sosialisasikan-peran-strategis-masjid-EetLPeFTjO.jpg
Eksplorasi Masjid Istiqlal hingga Al-Jabar, Content Creator Diajak Sosialisasikan Peran Strategis Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/614/3002146/kunjungi-masjid-yang-dibangunnya-di-uganda-ivan-gunawan-gelar-syukuran-potong-sapi-stoSZmPfpN.jpg
Kunjungi Masjid yang Dibangunnya di Uganda, Ivan Gunawan Gelar Syukuran Potong Sapi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement