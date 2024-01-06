Unik, Masjid di Wakatobi Ini Dibangun dengan Batu Karang dan Campuran Putih Telur

DI Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat masjid yang sangat unik dan bersejarah. Masjid tersebut bernama Masjid Mubarok di Benteng Liya Togo.

Masjid Mubarok Wakatobi konon dibangun dari susunan batu karang yang direkatkan dengan menggunakan adonan kapur dicampur dengan putih telur ayam.

Masjid berusia ratusan tahun ini sampai sekarang masih terus digunakan oleh kaum Muslimin di sana untuk beribadah.

Masjid Mubarok merupakan masjid tertua kedua di Kabupaten Waktobi yang masih berdiri kukuh hingga kini, setelah Masjid Agung Keraton Wolio.

Masjid Mubarok menjadi saksi penyebaran Islam di Pulau Wangi-Wangi yang saat ini masuk wilayah Kabupaten Wakatobi.

Masjid Mubarok didirikan pada tahun 1546 dan dikenal sebagai Masjid Agung Keraton Liya Togo di Pulau Wangi Wangi, Liya Togo, Wangi-Wangi Selatan, Liya Mawi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Masjid ini berjarak 8 kilometer dari ibu kota Kabupaten Wakatobi dan dapat ditempuh menggunakan alat transportasi roda dua atau empat.

Masjid Mubarok dibangun delapan tahun setelah pelantikan Sultan Buton I, yaitu Sultan Murhum.