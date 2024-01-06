10 Dzikir Sederhana yang Pahalanya Luar Biasa Besar, Singkat dan Mudah Dihafal

Ilustrasi dzikir sederhana berpahala luar biasa besar. (Foto: Shutterstock)

BERIKUT 10 dzikir sederhana yang pahalanya luar biasa besar hanya dengan membaca satu kalimat. Hal ini perlu diketahui kaum Muslimin untuk menambah ilmu tentang akhirat.

Dzikir adalah salah satu amalan yang dilakukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesaran-Nya. Dzikir memiliki peran penting dalam ajaran agama Islam.

Dengan berdzikir dapat memperkuat ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa lebih dekat dengan Sang Pemilik Alam Semesta.

Membaca dzikir dapat dilakukan di mana saja dan kapan pun, lebih utama setelah sholat fardhu maupun sunnah.

Dilansir dari unggahan akun Instagram @chokynichol, berikut 10 dzikir sederhana yang pahalanya luar biasa besar:

1. Ringan di lisan berat di timbangan amal di akhirat

"Subhanallah wa bi hamdih, subhanallahil 'azhim." (HR Bukhari nomor 6682 dan Muslim: 2694)

2. Lebih berharga dari dunia dan seisinya

"Subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar." (HR Muslim nomor 2695)

3. Diampuni dosa walau sebanyak buih di lautan

"Laa ilaha illallah, wallahu akbar, subhanalllah, wal hamdulillah, wa laa haula wa laa quwwata illa billah." (HR Ahmad 2/158, hasan)

4. Ditulis untuknya 1.000 kebaikan atau dihapus darinya 1.000 kesalahan

"Subhanallah (100 kali)." (HR Bukhari nomor 4008 dan Muslim: 807)

5. Diharamkan neraka

"Laa ilaha illallah." (HR Bukhari nomor 425 dan Muslim: 33)