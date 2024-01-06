USTADZ Adi Hidayat mengatakan anak salih atau salihah akan menjadi penolong orangtua di akhirat kelak. Maka itu, jangan pernah lelah memanjatkan doa untuk para buah hati.
Adapun doa, jelas Ustadz Adi Hidayat, adalah senjatanya umat Islam. Melalui doa, segala permohonan kebaikan bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mendoakan anak adalah hal yang patut dimohonkan oleh kedua orangtua. Ustadz Adi Hidayat pun membagikan doa yang bisa dipanjatkan para orangtua, sebagaimana dikutip dari unggahan akun akun Istagram @kajianustadzadihidayat.lc:
"Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami yg sholeh sebagai penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan 25: 74)?
"Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada-Mu agar Engkau mengikat hati-hati kami dengan menghafal Alquran, memberikan kami rezeki gemar tilawah dan men tadabburinya, serta mengamalkan sebagaimana yang Engkau ridhai. Aamiin ya Rabbal'alamiin."