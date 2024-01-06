Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Begini Cara Mendoakan Anak agar Jadi Penolong di Akhirat ala Ustadz Adi Hidayat

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |18:06 WIB
Begini Cara Mendoakan Anak agar Jadi Penolong di Akhirat ala Ustadz Adi Hidayat
Ilustrasi Ustadz Adi Hidayat membagikan cara doa untuk anak agar jadi penolong di akhirat kelak. (Foto: Instagram @adihidayatofficial)
A
A
A

USTADZ Adi Hidayat mengatakan anak salih atau salihah akan menjadi penolong orangtua di akhirat kelak. Maka itu, jangan pernah lelah memanjatkan doa untuk para buah hati. 

Adapun doa, jelas Ustadz Adi Hidayat, adalah senjatanya umat Islam. Melalui doa, segala permohonan kebaikan bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 

Info grafis waktu mustajab berdoa. (Foto: Okezone)

Mendoakan anak adalah hal yang patut dimohonkan oleh kedua orangtua. Ustadz Adi Hidayat pun membagikan doa yang bisa dipanjatkan para orangtua, sebagaimana dikutip dari unggahan akun akun Istagram @kajianustadzadihidayat.lc:

"Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami yg sholeh sebagai penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan 25: 74)?

"Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada-Mu agar Engkau mengikat hati-hati kami dengan menghafal Alquran, memberikan kami rezeki gemar tilawah dan men tadabburinya, serta mengamalkan sebagaimana yang Engkau ridhai. Aamiin ya Rabbal'alamiin." 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/614/3129678/ustadz_adi_hidayat-CE47_large.jpg
Taubat Kemudian Maksiat Lagi Menurut UAH, Simak Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/614/3053716/ustadz-adi-hidayat-ungkap-ciri-ciri-orang-beriman-miliki-sifat-ini-eegNxXXKox.jpg
Ustadz Adi Hidayat Ungkap Ciri-Ciri Orang Beriman, Miliki Sifat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/330/3036998/antusias-warga-hadiri-tabligh-akbar-ustadz-adi-hidayat-di-banjarbaru-J3dSzcYHse.jpg
Antusias Warga Hadiri Tabligh Akbar Ustadz Adi Hidayat di Banjarbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/330/3032385/silsilah-ustadz-adi-hidayat-sebuah-perjalanan-inspiratif-dalam-dunia-dakwah-lvOP3k0yzY.jpg
Silsilah Ustadz Adi Hidayat: Sebuah Perjalanan Inspiratif dalam Dunia Dakwah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/616/3022203/pesan-ustadz-adi-hidayat-untuk-muslim-yang-berkurban-lakukan-amalan-luar-biasa-ini-QAr1jcZbsZ.jpg
Pesan Ustadz Adi Hidayat untuk Muslim yang Berkurban, Lakukan Amalan Luar Biasa Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/330/3013538/ustadz-adi-hidayat-kurban-1-kambing-bisa-untuk-1-keluarga-fJo722Bki4.jpg
Ustadz Adi Hidayat: Kurban 1 Kambing Bisa untuk 1 Keluarga
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement