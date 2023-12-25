Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Merasa Berat Hadapi Cobaan Hidup? Simak Nasihat Ustadz Adi Hidayat Berikut Ini

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |04:26 WIB
Merasa Berat Hadapi Cobaan Hidup? Simak Nasihat Ustadz Adi Hidayat Berikut Ini
Ilustrasi Ustadz Adi Hidayat memberi nasihat bagi Muslimin yang sedang merasa berat menghadapi cobaan hidup. (Foto: YouTube Muslim-Saluran Dakwah)
USTADZ Adi Hidayat (UAH) memberi nasihat bagi umat manusia yang sedang merasa lelah menghadapi cobaan hidup. Ia mengatakan setiap ujian atau cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala (SWT) bertujuan meningkatkan kualitas hidup umat manusia di dunia.

Jangan khawatir, lanjut Ustadz Adi Hidayat, ajaran agama Islam pun memberikan solusi terbaik atas cobaan hidup tersebut.

Cobaan hidup hanya diberikan kepada umat manusia yang sanggup. Sifat manusia yang mudah putus asa menjadi sebuah beban terbesar dari masalah yang dihadapi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan bagi hamba-Nya di luar batas kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Alquran Surat Al Baqarah Ayat 155:

"Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." 

