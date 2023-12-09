Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Ustadz Adi Hidayat Ingatkan Hati-Hati jika Temukan Uang di Jalan, Ini yang Harus Dilakukan

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |14:09 WIB
Ustadz Adi Hidayat Ingatkan Hati-Hati jika Temukan Uang di Jalan, Ini yang Harus Dilakukan
Ilustrasi Ustadz Adi Hidayat mengingatkan hati-hati jika menemukan uang di jalan. (Foto: YouTube Adi Hidayat Official)
USTADZ Adi Hidayat (UAH) mengingatkan kaum Muslimin supaya hati-hati jika menemukan uang di jalan. Ada hal yang harus dilakukan apabila mengalaminya.

Ustadz Adi Hidayat mengatakan ketika dihadapkan pada kejadian tersebut, mungkin seseorang akan bingung. Kemudian muncul pilihan mengambilnya, berusaha mengembalikan, atau justru membiarkannya. 

Info grafis jalan rezeki manusia di dalam Alquran. (Foto: Okezone)

Lantas, bagaimana menurut ajaran agama Islam?

UAH mengungkapkan apabila Muslimin menemukan uang atau barang berharga lainnya, harus mengedepankan prinsip kehati-hatian.

"Ada yang nemu tas, nemu dompet, nemu uang, dan sejenisnya yang sekiranya berharga, itu harus dikembalikan," ucap Ustadz Adi Hidayat, dilansir kanal YouTube Muslim-Saluran Dakwah.

Pendakwah asal Pandeglang, Banten, ini menjelaskan ada dua langkah yang sebaiknya dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian sekaligus upaya menegakkan hukum yang benar yakni mengembalikannya.

Pertama adalah membiarkannya. Hal ini jika Anda ragu dan merasa tidak mampu mengembalikannya kepada sang pemilik uang atau barang temuan tersebut. Perlu diketahui, apabila seseorang mengambilnya, maka kewajiban mengembalikan sudah melekat pada si fulan tersebut. 

