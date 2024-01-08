10 Contoh Hukum Bacaan Izhar di Surat Ali Imran

BERIKUT 10 contoh izhar di Surat Ali Imran. Izhar merupakan salah satu tajwid yang harus kaum Muslimin ketahui ketika membaca Alquran. Izhar merupakan cara membaca nun sukun atau nun tanwin yang bertemu huruf-huruf izhar dengan jelas dan tanpa dengung.

Ada tiga macam izhar dalam ilmu tajwid, izhar wajib, izhar syafawi serta izhar halqi. Untuk cara membaca ketiganya dengan lafal jelas, tanpa dengung. Perlu digaris bawahi, izhar adalah ayat yang jelas atau terang. Izhar terdapat enam huruf yakni, ha (ح), kha (خ), ain (ع), ghain (غ), ha (ه), dan hamzah (ء)

Perbedaan Tiga Izhar

Izhar wajib

Ketika nun mati (نْ) atau tanwin (ـًـــٍـــٌ) bertemu huruf-huruf izhar wajib, yakni ﻥ (nun), ﻱ (ya),ﻡ (mim) dan ﻭ (waw) dalam satu kata atau kalimat yang bersambung.

Izhar syafawi

Ketika mim sukun (مْ) bertemu dengan semua huruf hijaiyah, kecuali mim (م) dan ba (ب).

Izhar halqi

Ketika nun mati (نْ) atau tanwin (ـًـــٍـــٌ) bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi; ا (alif ), ھ (Ha), غ (gho), ع ('ain), خ (kho), ح (ha), dan ء (hamzah).

Di bawah ini terdapat 10 contoh Izhar di Surat Ali Imran, sebagaimana telah Okezone Muslim himpun.