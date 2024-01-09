Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lubang Hitam di Luar Angkasa Jadi Kuburan Bintang, Alquran dan Sains Beberkan Buktinya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |08:10 WIB
Lubang Hitam di Luar Angkasa Jadi Kuburan Bintang, Alquran dan Sains Beberkan Buktinya
Ilustrasi lubang hitam di luar angkasa jadi kuburan bintang diungkap Alquran dan sains. (Foto: Istimewa/NASA)
ALQURAN dan sains menjelaskan tentang lubang hitam (blackhole) di luar angkasa yang memiliki banyak cerita mengesankan. Salah satunya dijelaskan dalam "Buku Pintar Sains Dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah. 

Lubang hitam di luar angkasa memiliki medan gravitasi yang sangat besar. Semua benda yang mendekat bisa langsung tertelan. Lubang hitam pun menjadi kuburan untuk benda-benda langit, seperti bintang

Ilustrasi lubang hitam di luar angkasa. (Foto: Istimewa/Okezone)

Para ilmuwan mengatakan cahaya pun tidak dapat melarikan diri dari tarikan lubang hitam tersebut. Oleh karena itu, tidak dimungkinkan untuk mengamati lubang hitam, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan teleskop.

Namun, manusia bisa mengenali dari karakternya. Ia berjalan di angkasa seperti sapu raksasa yang menyapu, dan menyedot semua materi dan energi yang berada di jalannya. 

Telusuri berita muslim lainnya
